Goller tabelaya sığmadı! Galatasaray rakibinin üstüne kabus gibi çöktü

Galatasaray Kadın Futbol Takımı, Türkiye Kadınlar Süper Ligi'nin 8. haftasına damga vurdu. Sarı-Kırmızılılar, Kireçburnu'nu 13-1'lik skorla mağlup etti.

Türkiye Kadınlar Süper Ligi'nin 8. haftasındaki Galatasaray Petrol Ofisi - Kireçburnu karşılaşmasında gol sağanağı yaşandı. Sarı-Kırmızılılar, Kireçburnu'nu 13-1 gibi çılgın bir skorla mağlup etti.

YAĞMUR URAZ ŞOV YAPTI

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 13'te Emine Esen Ecem, 24'te Derya Ayhan, 25, 31, 39, 43 ve 51. dakikalarda Yağmur Uraz, 26, 32 ve 56'da Birgül Sadıkoğlu, 62'de Ebru Topçu, 72'de Milica Denda ve 80'de Elena Gracinda Santos kaydetti.

ASLAN'IN BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Galatasaray, ligde henüz mağlubiyet yüzü görmedi. Sarı-Kırmızılılar çıktığı tüm maçlardan galibiyetle ayrıldı. Aslan'ın bu başarısı büyük ses getirdi.