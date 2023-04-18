Golcü vuruşu! Mauro Icardi, Süper Lig'i altüst ediyor
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Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Alanya'da oyunun tıkandığı anda sahneye çıktı. Tecrübeli forvetin yaptığı gol vuruşu izleyenleri mest etti.
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Alanyaspor ile lider Galatasaray kozlarını paylaştı. Mücadelenin ilk 45 dakikasında 3 kez gol sesi duyuldu.
Galatasaray, 14. dakikada defans oyuncusu Abdülkerim Bardakçı'nın golüyle öne geçti. Efecan Karaca, 17'de penaltıdan skoru eşitledi.
1-1 devam eden ve Galatasaray'ın pozisyon üretmekte zorlandığı bölümde Mauro Icardi sahneye çıktı. 42. dakikada ceza sahası içinde iki savunmacının arasında kendini unutturan Icardi, Mertens'in gönderdiği topa yaptığı tek vuruşla fileleri buldu. Galatasaray yeniden öne geçti.
Bu sezon büyük maçları boş geçmeyen Arjantinli süper yıldız, yine en kritik anda sahneye çıktı. Icardi, ligdeki gol sayısını 13 yaptı.