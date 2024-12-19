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Gölbaşı Kadın Futbol Takımı Süper Lig Hedefliyor

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Ankara'nın Gölbaşı Kadın Futbol Takımı Teknik Sorumlusu Hakan Karabıyık, Türkiye 1. Ligi'nde başarılı bir sezon geçirdiklerini ve Süper Lig'e çıkma hedefiyle çalışmalarına devam ettiklerini belirtti. Takım, oynadığı 9 maçın 8'ini kazandı.

Ankara'nın Gölbaşı Kadın Futbol Takımının Teknik Sorumlusu Hakan Karabıyık hedeflerinin Süper Lig'e çıkmak olduğunu söyledi.

Türkiye 1. Ligi'nde mücadele eden takımın Teknik Sorumlusu Hakan Karabıyık, takımın şu ana kadar gösterdiği başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sezon sonunda Süper Lig hedeflerine ulaşmak için kararlılıkla çalıştıklarını belirtti.

Karabıyık, takımın hedefleri doğrultusunda hareket ettiğini dile getirerek, "Bu sene kadın futbol takımı olarak Türkiye 1. Ligi'nde mücadele ediyoruz. Şu an takip edilen ve konuşulan bir takımız. Hedeflerimiz doğrultusunda hareket ediyoruz. Gölbaşı kadın takımı olarak her maçı kazanmak için oynuyoruz, her maçı ciddiyetle oynamaya hazırlıklarımızı yapmaya çalışıyoruz ve adım adım biz her maçı kazanıp sonunda da mutlu sona ulaşmak istiyoruz." dedi.

Bu sezon oynadıkları 9 maçın sekizini kazandıklarını anımsatan Karabıyık, "Gerçekten başarılı bir takım var burada, takdir edilecek işler yapıyorlar. Elde edilen imkanlar dahilinde hedefimiz, inşallah sene sonunda burada bir üst Süper Lig'de, Gölbaşı kadın futbol kulübünün, Fenerbahçe'yi, Galatasaray'ı, Trabzonspor'u ve Beşiktaş'ı ağırlaması onlarla başa baş mücadele etmesi." diye konuştu.

Kaynak: AA / Soner Aksakal - Spor
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