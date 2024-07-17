Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler, Berkay Genç ve Mustafa Baştürk'ü transfer etti

Türkiye Basketbol Lig'inde mücadele eden Gölbaşı Belediyesi Ted Ankara Kolejliler, Berkay Genç ve Mustafa Baştürk'ü transfer etti.

Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler geçen sezon Çağdaş Bodrumspor forması giyen Berkay Genç ile Finalspor forması giyen Mustafa Baştürk ile sözleşme imzaladı.