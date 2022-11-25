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Gol kralı olacak! Fenerbahçeli Valencia, dünya devini de boş geçmedi

Spor Haberleri

Fenerbahçe'nin tecrübeli golcüsü Enner Valencia, Dünya Kupası'nda harikalar estiriyor. Katar maçında 2 gol atan Ekvador'un kaptanı Valencia, Hollanda'yı da boş geçmedi.

Ekvador Milli Takımı'nın Fenerbahçeli kaptanı Enner Valencia, Dünya Kupası'nda şov yapıyor. Katar maçında 2 gol atan Enner Valencia, Hollanda'yı da boş geçmedi.

EKVADOR'UN EN GOLCÜSÜ

Hollanda'nın 1-0 üstün olduğu maçta 49. dakikada Valencia sahneye çıktı. Şık bir gol atan kaptan, takımına eşitliği getirdi. Ekvador'un Dünya Kupası maçlarında attığı son 6 gol Enner Valencia'dan geldi.

Gol kralı olacak! Fenerbahçeli Valencia, dünya devini de boş geçmedi

YÖNETİM BASKIYA ALINDI

Fenerbahçe ile sezon sonunda mukavelesi dolacak Valencia için Sarı-Lacivertli taraftarlar yönetimi şimdiden baskıya aldı.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Enner Valencia Fenerbahçe Spor Haberler

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