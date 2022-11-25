Gol kralı olacak! Fenerbahçeli Valencia, dünya devini de boş geçmedi
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Fenerbahçe'nin tecrübeli golcüsü Enner Valencia, Dünya Kupası'nda harikalar estiriyor. Katar maçında 2 gol atan Ekvador'un kaptanı Valencia, Hollanda'yı da boş geçmedi.
Ekvador Milli Takımı'nın Fenerbahçeli kaptanı Enner Valencia, Dünya Kupası'nda şov yapıyor. Katar maçında 2 gol atan Enner Valencia, Hollanda'yı da boş geçmedi.
EKVADOR'UN EN GOLCÜSÜ
Hollanda'nın 1-0 üstün olduğu maçta 49. dakikada Valencia sahneye çıktı. Şık bir gol atan kaptan, takımına eşitliği getirdi. Ekvador'un Dünya Kupası maçlarında attığı son 6 gol Enner Valencia'dan geldi.
YÖNETİM BASKIYA ALINDI
Fenerbahçe ile sezon sonunda mukavelesi dolacak Valencia için Sarı-Lacivertli taraftarlar yönetimi şimdiden baskıya aldı.
Fenerbahçe stadının adı "Fenerbahçe Atatürk Stadyumu" diye değişmesi gündemde.— Haberler.com (@Haberler) November 24, 2022
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