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Gol iptal mi değil mi? Ünlü yorumcular Osimhen'in pozisyonunda tereddütsüz görüş belirtti

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BeIN Trio ekibi, Süper Lig'in 19. haftasında oynanan RAMS Başakşehir-Galatasaray maçını değerlendirdi. Galatasaray'ın ikinci golü öncesinde Osimhen'in elle oynayıp oynamadığını değerlendiren yorumcuların hepsi gölün geçerli olduğunu ifade etti.

BeIN Trio ekibi, Süper Lig'in 19. haftasında oynanan RAMS Başakşehir- Galatasaray maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Galatasaray'ın ikinci golü öncesinde ihlal, elle oynama ya da faul var mı?

Deniz Çoban : 35-40 santimden gelen bir top bu ele. Elini kaçıracak bir fırsatı yok. Bu beklenmeyen top. Elle oynama yok. Ele temas etmesinin önemi yok, bilerek oynama değil. VAR'lık husus değil. Futbolda temas illa olur. Osimhen'in Opoku'ya ayakla müdahalesi faul değil.

Bahattin Duran: Burada olabilecek en doğal konumda Osimhen'in kolu. Top koluna geliyor ama oynama yok. Hafif ayağıyla Opoku'ya temas var ama ihlal değil, faul gerektirmez. Oyunun devam etmesi ve gol kararı doğru.

Bülent Yıldırım : Aynı gerekçelerle gol nizami.

Gol iptal mi değil mi? Ünlü yorumcular Osimhen'in pozisyonunda tereddütsüz görüş belirtti
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Bir belediyeye daha kayyum atandı! Başkan dahil 5 kişi tutuklandı
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Ünlü yorumcular Osimhen'in pozisyonunda tereddütsüz görüş belirtti
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Yorumlar (12)

Haber Yorumlarıçağatay bozkurt:

Haberin verilme şekli , attığınız başlık malum güruhun haksız kazanım elde ettiği fiili aklama çabasıdır.

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Haber YorumlarıBurak ERGÜL:

3 Galatasaray lı çıkmış program yapıyor. Fırat aydınus bünyamin gezer bunlardan daha objektif . Bu trio derhal gönderilmeli . Daha objektif adamlar gelmeli . Benzer pozisyona bjk in el dediniz yakın mesafe olmasına rağmen .

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Haber YorumlarıYunus Deliorman :

kılıf aramayın kardeşim verin adamların kupasını her hafta tiyatro izlmeyelim

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Haber YorumlarıEmrehan Ozgen:

Hırsınız yüzünden ülkede futbol zevkini bitirdiniz be! İster kabul edin, ister etmeyin, GS bu ligin üzerinde bir takımdır. Bıktık artık bu ağlamalarınızdan.

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Haber YorumlarıXkişi:

Hahahaha haber sitesine bak :D GSTV

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Haber Yorumlarımhmt Asln:

Buna el değil diyen bi daha yorum yapmasın.

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Haber YorumlarıSelim GÜNEŞ:

Futbolun İsraili GS

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Haber YorumlarıCENGİZ B.:

taam taam inandım taam

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Haber Yorumlarıpusatalfa:

Ya Osimhene verilmeyen faul ne olacak

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Haber YorumlarıSelim GÜNEŞ:

Zaten hangi futbolcu bilerek elle oynuyor ki? Eline deydi ise demiştir. Nasıl da aklıyorlar golü

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