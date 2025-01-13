Gol iptal mi değil mi? Ünlü yorumcular Osimhen'in pozisyonunda tereddütsüz görüş belirtti

BeIN Trio ekibi, Süper Lig'in 19. haftasında oynanan RAMS Başakşehir- Galatasaray maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Galatasaray'ın ikinci golü öncesinde ihlal, elle oynama ya da faul var mı?

Deniz Çoban : 35-40 santimden gelen bir top bu ele. Elini kaçıracak bir fırsatı yok. Bu beklenmeyen top. Elle oynama yok. Ele temas etmesinin önemi yok, bilerek oynama değil. VAR'lık husus değil. Futbolda temas illa olur. Osimhen'in Opoku'ya ayakla müdahalesi faul değil.

Bahattin Duran: Burada olabilecek en doğal konumda Osimhen'in kolu. Top koluna geliyor ama oynama yok. Hafif ayağıyla Opoku'ya temas var ama ihlal değil, faul gerektirmez. Oyunun devam etmesi ve gol kararı doğru.

Bülent Yıldırım : Aynı gerekçelerle gol nizami.