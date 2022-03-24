Gökyüzünde milli heyecan
Demirören Haber Ajansı - İbrahim Yıldız - Spor
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2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde bugün Portekiz ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımımızın kritik maçı, Türk Hava Yolları (THY) uçaklarında TSİ 22.45'te uçak içi eğlence sisteminde canlı yayınlanacak.
2022 Fıfa Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde bugün Portekiz ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımımızın kritik maçı, Türk Hava Yolları (THY) uçaklarında TSİ 22.45'te uçak içi eğlence sisteminde canlı yayınlanacak.
Yolcular, bu önemli mücadeleyi THY'nin geniş gövdeli uçaklarında bulunan uçak içi eğlence ekranı Sport24 Extra kanalından canlı izleyebilecek.- İstanbul
Demirören Haber Ajansı / İbrahim Yıldız - Spor