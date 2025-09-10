Gökhan Sazdağı, resmen Beşiktaş'ta

Kayserispor, takım kaptanı Gökhan Sazdağı'nın Beşiktaş'a transfer olduğunu açıkladı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Kayserispor'un açıklamasında, "Takım kaptanımız Gökhan Sazdağı'nın transferi konusunda Beşiktaş JK ile anlaşmaya varılmıştır. Futbolcumuza şanlı armamız ve camiamız adına verdiği emekler için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz. Her şey için teşekkürler!" ifadeleri yer aldı.

2+1 YILLIK ANLAŞMA

Beşiktaş'ın 30 yaşındaki sağ bekin transferi için Kayserispor ile 1,5 milyon euro + bonuslar karşılığında anlaşma sağladı. Siyah-beyazlı kulüp, Gökhan Sazdağı ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

KARİYERİ

Futbol kariyerinde daha önce Boluspor, Adanaspor, Hatayspor, Fatih Karagümrük, Gazişehir, Gaziantep BB, Manisaspor ve Turgutluspor formalarını giyen Gökhan Sazdağı, Selimiye ve Fenerbahçe altyapılarında da oynadı. 30 yaşındaki deneyimli sağ bek, kariyeri boyunca 354 maça çıkarken 43 gol ve 39 asist kaydetti.