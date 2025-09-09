Haberler

Gökhan Sazdağı Beşiktaş ile Anlaştı

Gökhan Sazdağı Beşiktaş ile Anlaştı
Kayserispor'un başarılı futbolcusu Gökhan Sazdağı, Beşiktaş ile prensipte anlaşma sağladı. A Milli Takım'a yükselen Sazdağı'nın transferinin resmi açıklamasının yakında yapılması bekleniyor.

KAYSERİSPOR forması giyen Gökhan Sazdağı (30), Beşiktaş ile prensipte anlaştı.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor forması giyen Gökhan Sazdağı, Beşiktaş ile prensipte anlaştı. Geçtiğimiz sezon gösterdiği başarılı performans ile A Milli Takım'a yükselme başarısı gösteren ve bir çok takımın transfer radarında olan başarılı futbolcu İstanbul ekibinde forma giyecek. Kayseispor yönetiminin de bu transfere onay verdiği öğrenilirken, resmi açıklamanın ileriki saatlerde yapılması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBozkurtlar Diriliyor:

git bakalım hayırlısı olsun Kayserisporumuza.. ama beşiktaşa giden arkadaşlarının hâli ortada unutma

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
