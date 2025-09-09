Gökhan Gönül Fenerbahçe'ye geri döndü

Fenerbahçe, son olarak Belçika Milli Takımı'nda görev alan 39 yaşındaki İtalyan çalıştırıcı Domenico Tedesco'yu Futbol A Takımı Teknik Direktörlük görevine getirdi.

2 YILLIK ANLAŞMA SAĞLANDI

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı teknik direktörlüğü için Sayın Domenico Tedesco ile 2025-2026 ve 2026-2027 sezonlarını kapsayan iki yıllık sözleşme imzalanmıştır. Yatırımcılarımıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.'' ifadelerine yer verildi.

TEDESCO'NUN YARDIMCISI GÖKHAN GÖNÜL

Öte yandan İtalyan teknik adamın yardımcılığını yapacak ilk isim de belli oldu. Fenerbahçe'de Tedesco'nun yardımcısının Sarı-lacivertlilerin eski oyuncusu Gökhan Gönül olduğu açıklandı.

FENERBAHÇE KARİYERİ

Futbolculuk kariyerinde iki farklı dönemde Fenerbahçe formasını giyen genç hoca Gökhan Gönül, çıktığı 361 maçta 14 gol ve 54 asistlik performans sergilemişti.