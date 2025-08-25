Gökhan Alaş: Daha İyi Bir Hatayspor İzletmeliyiz

Atakaş Hatayspor Teknik Sorumlusu Gökhan Alaş, Ümraniyespor maçının ardından yaptığı açıklamada, Hatayspor'u sevenlere daha iyi bir takım izletmeleri gerektiğini söyledi.

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Atakaş Hatayspor, deplasmanda Ümraniyespor ile 1-1 berabere kaldı. Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında Hatayspor Teknik Sorumlusu Gökhan Alaş, açıklamalarda bulundu. Puan ya da puanlara ihtiyaç duydukları bir dönemden geçtiklerini söyleyen Alaş, "Buradan 3 puanla ayrılacağımız konusunda hiç şüphem yoktu diyebilirim. Rakibin kırmızı kart görmesiyle oyunun ivmesi bize dönmüştü. 1-0 öne geçmemizle birlikte oyunun kontrolünü tamamen ele aldığımızı düşünüyorum. İkinci yarıda tam da oyuna müdahale edecekken gelen kırmızı kart bütün planlarımızı bozdu. Mecburen formasyon değişikliğine gittik. Duran toptan gol yemek üzücü olsa da günün sonunda buradan puan ya da puanlarla dönmek bizim için önemliydi. Daha iyi bir Hatayspor izlememiz gerektiğinin farkındayım. Ancak bu bir süreç. Oyuncularımız da ellerinden geleni yapacaktır. Mücadeleye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL