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Gökhan Akkan'ı Mourinho'ya sordular verdiği yanıt bomba

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Çaykur Rizespor'un kalecisi Gökhan Akkan hakkında sorulan "Farklı skorun oluşmasında Rizespor'un kalecisinin de bir etkisi var mı? sorusuna, "Rakip kaleci hakkında konuşmak istemiyorum" yanıtını verdi. Mourinho'nun bu yanıtı büyük yankı uyandırdı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaştı. Sarı-lacivertli takım, Fred'in yıldızlaştığı maçta rakibini 5-0 mağlup etti. Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

MOURINHO'YA OLAY SORU

Mücadele sonrası açıklamalarda bulunan Jose Mourinho'ya, "Farklı skorun oluşmasında Rizespor'un kalecisinin de bir etkisi var mı? şeklinde bir soru soruldu. Mourinho bu soruya, "Rakip kaleci hakkında konuşmak istemiyorum" yanıtını verdi.

Portekizli antrenörün açıklamalarından satır başları;

"Önümüzde yaklaşık 50 maç var. 50 maç olduğu için 11 oyuncuya değil bir takıma ihtiyacınız oluyor. Aksi halde bunun altından kalkamazsınız. Takım dengeli olduktan sonra bu durumla farklı bir şekilde baş edebilirsiniz. Daha önce Fred'in eksikliğini söylemiştim. Ama 3 gol attığı için değil. Muhtemelen hayatı boyunca bir daha 3 gol atmayacak. Takıma kattığı dinamizm farklı.

Bugün iyi bir maç çıkardık. Çok kötü bir hakem ve VAR'a kararlarına karşı oynadık. Bugün kazandık, bunun sebebi de takımın iyi performansıydı. Bugün Rizespor'u 'iyi değilmiş' gibi gösterdik ama aslında iyi bir takım. Onların oynamış oldukları maçları analiz ettim ve her şeyde çok yüksek kaliteleri var. Gerek oyun kurmada, gerek baskıda gerek geçişlerde. Bu maça hazırlanmak için tam bir haftamız vardı. İyi bir şekilde hazırlandık.

Fred gibi bir oyuncumuz da geri döndü onun geri dönmesi Szymanski'yi başka bir pozisyonda oynatabilmemizi sağladı. Çünkü Fred sakatlandığında farklı bir pozisyonda oynaması gerekmişti. Bugün tamamen bütün oyuncular çok iyi oynadı. Zaten iki ve üçüncü golü çok çabuk bulduğumuz için maç bitti. Bu da kolay gözüktü ama Rizespor'u gerçekten çok beğeniyorum. Bireysel anlamda da çok iyi oyuncuları var ama biz bugün takım olarak çok iyi performans gösterdik.

FRED'İN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYON

Jose Mourinho: "Bu konuyla ilgili bir fikir yok, bu bir olgu. Bunun arkasında herhangi bir hikaye yok. O bir hakem hatasıydı, VAR'ın vermiş olduğu yanlış bir karardı. Çok netti. Türkiye'ye gelmeden önce inanmak istemediğim birkaç şey duymuştum, aslında yok saymak istediğim şeyler duymuştum ama bugün maça baktığımızda ilk yarıdan bitebilirdi ama böyle olmadı. Biz çok iyiydik ve o yüzden çok iyi bir iş çıkardık, bu sayede üç puanı aldık.

Bugün farklı bir şey oldu, sarı kartlardı farklı bir kriterdi. 2 değilse en azından bir tane net penaltı var. Evet şimdiye kadar 3 maç oynadım ama çok fazla maç izledim ve bu hakemi de farklı takımlarla oynanan maçlarının performanslarına bakarak kriterleri kıyaslayabiliyorum ama benim işime odaklanmam gerekiyor. Beni birazcık endişelendiren şeyi yok saymaya çalışıyorum. Durum bu."

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

Jose Mourinho Fenerbahçe Rizespor Rizespor Rizespor Spor Spor Haberler

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Yorumlar (5)

Emre Yiğit:

siz haberci felan değilsiniz

51
2
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hacı avcı:

Bomba yanıt bumu adam doğruyu söylemiş

42
2
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Utku Capan:

Haberi Alper Kızıltepe yapmış. Burada sıkça haber yapan Olgun Kızıltepe'nin muhtemelen akrabası olabilir. böyle berbat bir "clickbait" haberi yine torpille işe sokulan birinden almışız gibi geliyor. ahlaklı habercilik yapın.

22
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Emre Ürker:

Fb pilot takımı oldu Rize normal

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7
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Uğur Vatandaş:

Adam şaşırmamış zaten her sezon fener'den 4 5 yiyor. Ona gelen topların amatör herhangi bir kaleciye gelse hiç birini yemezdi

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1
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