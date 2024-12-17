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Gökhan Acar'dan Kadın Futbola Önemli Adım: Edremit Anka Kadın Futbol Kulübü Kuruldu

Gökhan Acar'dan Kadın Futbola Önemli Adım: Edremit Anka Kadın Futbol Kulübü Kuruldu
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde, sınıf öğretmeni Gökhan Acar, kızı Aylin'in futbol gelişimi için Edremit Anka Kadın Futbol Kulübü'nü kurdu. Kulüp, 2 yılda 50 sporcuyu kadrosuna kattı ve Kadınlar 3. Ligi'nde mücadele etmeyi hedefliyor.

Balıkesir'de görev yapan futbolsever sınıf öğretmeni Gökhan Acar, 11 yaşındaki kızı Aylin Acar'ın futbol gelişimi için Edremit ilçesinde 2023 yılında spor kulübü kurdu.

Gökhan Acar'ın kurduğu Edremit Anka Kadın Futbol Kulübü, 2 yılda 50 sporcuyu bünyesine katmayı başardı.

Çalışmalarını 7 antrenörle yoğun tempoda devam ettiren ve bu sezon alt yaş kategorilerinde mücadele eden Edremit Anka Kadın Futbol Kulübü, 2025-26'da Kadınlar 3. Ligi'ne katılarak ilçeyi temsil etmeyi hedefliyor.

Edremit'te kadın futbol kulübü olmadığı için kızların erkeklerle beraber futbol oynamak zorunda kaldığını söyleyen Gökhan Acar, AA muhabirine yaptığı açıklamada ilçedeki bu eksikliği gözlemlediği için kulüp kurmaya karar verdiğini dile getirdi.

Acar, "Futbol meraklısı kızımla arkadaşlarını bir araya getirdim. Birlikte oynarken diğer futbol seven kızlarla bir araya geldiler. Güzel bir ekip olduk. Şu an 50 tane kızımızla 13, 15 ve 17 yaş altı kategorilerde liglere katılıyoruz." dedi.

Hedef 3. Lig

Gelecek sezon Kadınlar 3. Futbol Ligi'nde yer almak istediklerini dile getiren Acar, asıl hedeflerinin ise Edremit Körfezi'ni Süper Lig'de temsil etmek olduğunu vurguladı.

Edremit Körfezi adına Süper Lig'de mücadele eden kadın futbol kulübü olarak geleceğe damga vuracaklarını anlatan Acar, kulübün adını "Anka" belirlemelerinin nedenini ise "Anka ileri idealleri temsil eden bir canlıdır. Gerçekte böyle bir şey yok ama biz de sıfırdan bir efsaneyi gerçekleştirmek için Anka isminin bize uygun olduğunu düşündük. Artık Edremit Körfezi, Anka ismini sahiplendi şu an." ifadeleriyle açıkladı.

Antrenör Kerem Ergül de Edremit Körfezi'nin kızlarının futbolda çok yetenekli olduğunu dile getirerek "Biz bu kızlarımızı Türkiye kadın futboluna kazandırmak için buradayız. Küllerinden doğan Anka kuşu misali biz de küllerimizden doğduk." diye konuştu.

Kulübün 13, 15 ve 17 yaş altı kategorilerde Türkiye Şampiyonası'na katılacağını aktaran Ergül, "Finalleri hedefliyoruz. Buna inanıyoruz. Kızlarımız çok çalışkan, ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Teknik ekibimiz de bu durumda çok inançlı. Herkes birbirine çok güveniyor. Çok güzel bir atmosfer var öncelikle. Başaracağız inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Belki yabancı ülkelere gidebilirim"

Edremit Anka Kadın Futbol Kulübü oyuncularından Fatma Eda Ediz, ağabeyini örnek aldığını ve futbolu çok sevdiğini anlattı.

Kendisine yakın bulduğu için futbolu tercih ettiğini dile getiren Fatma Eda, "Ağabeyim de oynuyordu önceden. Onun izinden gitmek istedim. Milli takıma girmek istiyorum. Onun dışında belki yabancı ülkelere gidebilirim. Hedefim var ileride çok büyük futbolcu olmak istiyorum." dedi.

Ecrin Mollahasanoğlu da hayalinin milli takıma gitmek olduğunu dile getirdi.

Yurt dışında futbol oynamak istediğini ifade eden Ecrin, "Futbola küçüklüğümden beri zaten heves ediyordum. Kulübün de açıldığını duyunca hemen katılmayı düşündük." dedi.

Yurdagül Levent de "Kendimi futbolla birleşmiş hissediyorum. Tüm stresimi atıyorum, okul stresim gidiyor. Kuvvetimizi geliştiriyoruz." diye konuştu.

Oyunculardan Edibe Çelik ile Zeynep Kaplan da futbolu oynamayı çok sevdiklerinden ve başarılı olmak istediklerinden bahsettiler.

Kaynak: AA / Hakan Firik - Spor
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