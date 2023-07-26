Gökdeniz Karadeniz, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall'ı Rubin Kazan formasıyla karşıladı

Eski milli futbolcu Gökdeniz Karadeniz, Rubin Kazan'ın pilot takımı Rubin-2'nin teknik direktörü olarak görev yaparken, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall'ı Rubin formasıyla karşıladı. Karadeniz, Sall'a Rubin Kazan kulübünün formasını hediye etti.

Eski milli futbolcu Gökdeniz Karadeniz, 10 yıl formasını giydiği Rubin Kazan'ın pilot takımı Rubin-2'nin teknik direktörü olmuştu.

Tataristan lideri Minnikhanov ile Akbars Stadı'nı ziyaret eden Senegal lideri Sall'ı Rubin'in efsane futbolcusu ve bu yıl Rubin-2'nin teknik direktörlüğünü yapan Gökdeniz Karadeniz karşıladı. ? Karadeniz, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall'a Rubin Kazan kulübünün formasını hediye etti.