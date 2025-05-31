Gökçeada Ultra Trail, 900 Sporcunun Katılımıyla Gerçekleşti

Gökçeada Ultra Trail, 900 Sporcunun Katılımıyla Gerçekleşti
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Çanakkale'nin doğal ve tarihi zenginliklerinde düzenlenen Gökçeada Ultra Trail yarışı, 900 sporcu ile yapıldı. Farklı parkurlarda gerçekleştirilen yarışmada dereceye girenler ödüllendirildi.

Çanakkale'nin doğal ve tarihi zenginlikleri arasında düzenlenen Gökçeada Ultra Trail, 900 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Çanakkale Valiliği, Gökçeada Kaymakamlığı, Gökçeada Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Atletizm Federasyonu ve Gökçeada Spor Kulübü destekleriyle düzenlenen, Uluslararası Patika Koşusu Birliği (ITRA) yönetmeliğine uygun gerçekleştirilen yarışa katılan sporcular, 5K, 11K, 33K, 44K'lık parkurlarda performans sergiledi.

Gökçeada Belediye Başkanı Bülent Ecevit Atalay, CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, Salomon Türkiye Genel Müdürü Atilla Kuduoğlu, Intersport Pazarlama Direktörü İlayda Yağmur Saray tarafından, 900 sporcunun katıldığı yarışın startları verildi.

Gökçeada Ultra Trail'de 44K erkeklerde Bilal Öztürk birinci, Güngör Özege ikinci, Uğur Penlivan üçüncü oldu. Kadınlarda da birinciliği Ekaterina Troshanova, ikinciliği Aysel Yalaç Dolay, üçüncülüğü Itır Atadiyen elde etti.

Yarışmanın 33K kategorisi erkeklerde Fatih Topçu birinci, Göksel Çelik ikinci, Yunus Burak Bilcan da üçüncü oldu; kadınlarda Nebahat Yılmaz birinci, Melike Güler Ekerim ikinci, Ekin Polat üçüncü oldu.

Mücadelenin 11K kategorisi erkeklerde Ercan Geleş birincilik, Aytaç Ege ikincilik, Soykan Baykal üçüncülük, kadınlarda Gamze Boz birincilik, Çağla Elmas ikincilik, Semra Çelik üçüncülük elde etti.

5K erkeklerde Vedat Altan birinci, Etem Dönmez ikinci, Serhat Dalgıçer üçüncü, kadınlar kategorisinde Sümeyra Azaplar birinci, Özge Sevim ikinci, Katharina Wagner üçüncü oldu.

Yarışmada dereceye girenlere ödülleri Kaleköy Limanı'nda düzenlenen törenle verildi.

Gökçeada Ultra Trail Parkur Koordinatörü Faruk Kar, törendeki konuşmasında, yarışın zorlu geçtiğini belirtti.

Müthiş bir parkurda yarış yapıldığını aktaran Kar, "Bu sene katılımcılarımız, geçen seneye göre yüzde 80 arttı. Bu da gösteriyor ki gelenler çok memnun. Herkes bir arkadaşını, dostunu, eşini getirerek gelmiş. Gerçek bir trail parkuru. Onun için ve farklı zeminlerde koşulduğu için çok ilgi çekiyor. Katılımcılar, kekik kokuları arasında koştu; adanın zirvelerinde yer alarak start noktasını her noktadan görebildiler." dedi.

Kaynak: AA / Burak Akay - Spor
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