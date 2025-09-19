Gökçeada'da Wingfoil Ligi 3. Ayağı Tamamlandı

Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) Wingfoil Ligi'nin 3. ayağı, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde tamamlandı.

Yarışmada 11 TYF hakemi, 20 sporcu, 5 tekne ve 10 kişilik organizasyon ekibi yer aldı.

Yarışlar sonunda Open Wingfoil Master kategorisinde Berk Yalçın birinci, Burak Umut Çağlar ikinci oldu. 15 yaş altında birinciliği Aksel Hüseyin Atınç, ikinciliği Ömer Can Demirbilek, üçüncülüğü de Murat Emir Narin kazandı.

17 yaş altı kategorisinde Tan Güneç birinci, Aksel Hüseyin Atınç ikinci, Devin Özsöz üçüncü sırada yer aldı. 19 yaş altında Tan Güneç birinciliği, Talha Nasuh Üner ikinciliği, Aksel Hüseyin Atınç üçüncülüğü elde etti.

Open Wingfoil erkeklerde ise yarışı Kerem Şahin birinci, Tan Güneç ikinci, Talha Nasuh Üner üçüncü sırada tamamladı.

Yarışmada dereceye girenlere ödülleri Gökçeada Kaymakamı Osman Acar, Belediye Başkanı Ecevit Atalay, Liman Başkanı Necdet Biçici ile Gençlik ve Spor İlçe Müdür Vekili Ferdi Karaca tarafından verildi.