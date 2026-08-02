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Gökbel Yaylası Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Enes Doğan kazandı

Gökbel Yaylası Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Enes Doğan kazandı
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Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen 20. Geleneksel Gökbel Yaylası Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Enes Doğan oldu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen 20. Geleneksel Gökbel Yaylası Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Enes Doğan oldu.

Gökbel Yaylası'nda gerçekleştirilen güreşlerde, 55'i başpehlivan olmak üzere yaklaşık 630 pehlivan mücadele etti.

Yarı finalde İsmail Balaban'ı yenen Enes Doğan ile Tufan Güzel'i yenen Seçkin Duman, finalde karşılaştı.

Finalde rakibini yenen Enes Doğan, başpehlivanlığa ulaştı.

Müsabakaların ardından düzenlenen törende başpehlivanlara ödülleri Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik tarafından verildi.

Güreş ağalığı için 3 kişinin yarıştığı açık artırmayı da 8 milyon 777 bin lira teklifle Utkan Hasan Eminoğlu kazandı.

Kaynak: AA
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