Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Göcek Genpaş 18 Yaş Altı Dünya Tenis Şampiyonası tamamlandı.

İlçede bu yıl altıncısı düzenlenen Uluslararası Fethiye Spor Festivali kapsamında Göcek Mahallesi'ndeki Göcek Tenis Kulübü tesislerinde gerçekleştirilen turnuvaya, 37 ülkeden kadın ve erkeklerde 200 sporcu katıldı.

Turnuvada tek erkeklerde Bulgaristan'dan Dimitar Kisimov, tek kadınlarda ise Almanya'dan Ida Wobker şampiyon oldu.

Çift erkeklerde şampiyonluğu Mateo Fluri (İsviçre) ve Jan Sadzik (Polonya), çift kadınlarda ise Elfja Ba (Belçika) ve Nehir Doğan elde etti.

Turnuvanın sonunda dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları verildi.