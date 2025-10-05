Haberler

Göcek Genpaş 18 Yaş Altı Dünya Tenis Şampiyonası Tamamlandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen uluslararası turnuvada, tek erkeklerde Dimitar Kisimov, tek kadınlarda Ida Wobker şampiyon oldu. Çift erkeklerde Fluri-Sadzik, çift kadınlarda ise Ba-Doğan ikilisi zafere ulaştı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Göcek Genpaş 18 Yaş Altı Dünya Tenis Şampiyonası tamamlandı.

İlçede bu yıl altıncısı düzenlenen Uluslararası Fethiye Spor Festivali kapsamında Göcek Mahallesi'ndeki Göcek Tenis Kulübü tesislerinde gerçekleştirilen turnuvaya, 37 ülkeden kadın ve erkeklerde 200 sporcu katıldı.

Turnuvada tek erkeklerde Bulgaristan'dan Dimitar Kisimov, tek kadınlarda ise Almanya'dan Ida Wobker şampiyon oldu.

Çift erkeklerde şampiyonluğu Mateo Fluri (İsviçre) ve Jan Sadzik (Polonya), çift kadınlarda ise Elfja Ba (Belçika) ve Nehir Doğan elde etti.

Turnuvanın sonunda dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları verildi.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Spor
