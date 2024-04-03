GMG Kastamonuspor, Uşakspor'u 5-1 mağlup etti
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 33. haftasında GMG Kastamonuspor, konuk ettiği Uşakspor'u 5-1 mağlup etti.
Hakemler: Serkan Pınar, Burak Gültek, Eren Özçelik
GMG Kastamonuspor: Ramazan Keskin, Abdülaziz Solmaz (Okan Eken dk. 58), İsmail Güven (Furkan Çil dk. 58), Mustafa Alptekin Çaylı, Behlül Aydın (Muhammet Arslantaş dk. 68), Abdullah Yiğiter, Muhammed Sarıkaya, Ali Akkuş, Erhan Kartal, Samed Ali Kaya (Yusuf Türk dk. 58), Erkam Reşmen
Uşakspor: Koray Tekin Bulman, Yusuf Cebeci (Alperen Kahraman dk. 63), Oğuzhan İnanç, Emre Can Geçgel, Berkay Akgül, Batuhan Berkay Fındık, Soner Besen (Tan Yavru dk. 80), Efe Mustafa Çetin (Yusufhan Çalık dk. 80), Değer Mehmet Çakmak (Abdullah Berk Keleş dk. 25, Halil Ertürk dk. 63), Mehmet Akif Önal, Bayram Enes An
Goller: Abdulaziz Solmaz (dk. 3), Mustafa Alptekin Çaylı (dk. 30), Muhammet Arslantaş (dk. 76), Erkam Reşmen (dk. 77), Okan Eken (dk.90) (Kastamonuspor), Bayram Enes An (dk. 7) (Uşakspor)
Sarı kartlar: Erkam Reşmen (Kastamonuspor), Yusuf Cebeci, Emre Can Geçgel, Oğuzhan İnanç (Uşakspor) - KASTAMONU