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GMG Kastamonuspor Öğrencilerle Buluştu

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TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta bir puan farkla ikinci sırada yer alan GMG Kastamonuspor'un futbolcuları ve teknik heyeti, öğrencilerle bir araya geldi.

Kuzeykent İlkokulu 3. sınıf öğrencileri, öğretmenleri ve velileri eşliğinde İsmail Dikmenli Tesisleri'nde GMG Kastamonuspor'u ziyaret etti.

Öğrenciler, tezahüratlarla ve ellerindeki "Yaşımız küçük duamız büyük", "Biz inandık siz de inanın bizim için kupayı alın", "Sevdamız Kastamonuspor" ve "Sen çok yaşa Kastamonuspor" yazılı pankartlarla tesisi gezdi.

Zirve yarışını sürdüren GMG Kastamonuspor'a 24 Mart'ta deplasmanda karşılaşacağı İskenderunspor maçı öncesinde destek veren öğrenciler, futbolcularla birlikte temsili kupa kaldırdı.

GMG Kastamonuspor Teknik Direktörü Fırat Gül ise gazetecilere yaptığı açıklamada, maçları da kazanarak minik taraftarların yüzlerini güldürmeye devam edeceklerini söyledi.

Şehirde büyük bir coşku olduğunu anlatan Gül, "Bu coşkunun alt yaş kategorilerine kadar inen bir coşku olduğunu bilmiyordum. Gerçekten çocuklarımız bizleri çok şaşırttı. Pankartlar hazırlamışlar, marşlar söylediler. Bizler adına güzel bir moral oldu. İnşallah bu da takımımıza yansımıştır diye düşünüyorum. Çünkü futbolcu abileri de geldi, onlarla tanıştılar, fotoğraf çektirdiler, onlardan imza aldılar. Kastamonu'da 7'den 70'e güzel bir birliktelik var. İnşallah bizler de bu enerjiyi sahaya yansıtıp skor olarak sonuca yansıtmaya devam ederiz."

Kuzeykent İlkokulu sınıf öğretmeni Burhan Demirci de ziyareti İskenderunspor karşılaşması öncesinde futbolculara ve teknik heyete moral vermek için gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

GMG Kastamonuspor'un şampiyonluk yolunda ilerlediğini anlatan Demirci, "Bizler de onların yalnız olmadığını göstermek için bugün bu tesise geldik. İnşallah tüm Kastamonu halkı da bu duyarlılığı gösterir ve sonuna kadar takımımızın yanında olur. Bazen sadece sahada olmak yetmiyor, tesisleri ziyaret ederek onlara moral ve motivasyon sağlamak son derece önemli. Ziyarete velilerimizle birlikte 100 kişi geldik." dedi.

Öğrencilerden Batuhan Duru da GMG Kastamonuspor'a başarılar diledi.

Velilerden Murat Gözlemeci ise kendisinin de yıllardır GMG Kastamonuspor'a destek verdiğini kaydederek, "Babadan oğula geçen bir miras bu. Çocuklarımız da takımımızı desteklemeye yardımcı olacak. Bütün Kastamonulu vatandaşları takımımızı desteklemeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Spor

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