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GMG Kastamonuspor, Altay'ı 4-0 Yenerek Rahat Bir Galibiyet Elde Etti

GMG Kastamonuspor, Altay'ı 4-0 Yenerek Rahat Bir Galibiyet Elde Etti
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TFF 2. Lig Beyaz Grup 20. haftasında GMG Kastamonuspor, evinde Altay'ı 4-0 mağlup ederek ligin üst sıralarında yer alma hedefini sürdürdü. Maçta Kastamonuspor'un gollerini Mustafa Çaylı, Çınar Tarhan, Ersel Aslıyürek ve Naim Saruhan attı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 20. haftasında GMG Kastamonuspor, evinde ağırladığı Altay'ı 4-0 mağlup etti.

Hakemler: Cihan Ölmez, Çağlar Demirkıran, Gökhan Karaboğa

GMG Kastamonuspor: Sertaç Güzel, Alpay Çelebi (Taner Gümüş dk. 72), Burak Bilgen, Erkam Reşmen, Barış Gök, Cumali Bişi (Mustafa Kapı dk. 46), Mustafa Çaylı, Çınar Tarhan (Arda Özkan dk. 79), Naim Saruhan Dönmez, Ersel Aslıyürek, Ömer Önder (Ömer Kuşan dk. 69)

Altay: Ulaş Hasan Özçelik, Salih Oktay (Mert Yıldırım dk. 90), Kuban Altunbudak, Onur Efe, Özgür Özkaya (İbrahim Kıravi dk. 90), Emre Tangeldi, Mehmet Gündüz, Arda Gezer (Ege Parmaksız dk. 72), Ali Kızılkuyu (Ünal Kavlak dk. 61), Deniz Kadah (Özay Hepgüder dk. 72), Hikmet Çolak

Goller: Mustafa Çaylı (dk. 14), Çınar Tarhan (dk. 56), Ersel Aslıyüksek (dk. 65), Naim Saruhan Sönmez (dk. 69) (GMG Kastamonuspor)

Kırmızı kart: Furkan Taş (dk. 40) (GMG Kastamonuspor)

Sarı kartlar: Erkam Reşmen, Cumali Bişi, Mustafa Çaylı (GMG Kastamonuspor), Salih Oktay, Kuban Altunbudak, Özgür Özkaya, Arda Gezer, Ünal Kavlak (Altay) - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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