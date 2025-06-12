Gloria Sports Arena, Avrupa Dalış Şampiyonası'na Ev Sahipliği Yaptı

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Gloria Sports Arena, Türkiye'de ilki gerçekleştirilen Avrupa Dalış Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı. Özaltın Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Elif Özdemir, bu organizasyonun spor turizmi açısından önemli bir adım olduğunu belirtti.

Gloria Sports Arena, Avrupa Dalış Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı.

Gloria Sports Arena, Avrupa Dalış Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı. Özaltın Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Gloria Sports Arena CEO'su Elif Özdemir, geçtiğimiz yıl su spor bilimleri Labs Akreditasyonu alan Gloria Sports Arena'nın Türkiye'de ilki gerçekleştirerek Avrupa Dalış Şampiyonası'na ev sahipliği yapmasından büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

Türkiye'de ilk kez düzenlenen bu organizasyon, spor turizmi açısından da büyük bir adım olarak değerlendirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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