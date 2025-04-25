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Gloria Özaltın Championship 2023 Başarıyla Tamamlandı

Gloria Özaltın Championship 2023 Başarıyla Tamamlandı
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Bu yıl 8.'si düzenlenen Gloria Özaltın Championship, 11 ülkeden 140 sporcunun katılımıyla Gloria Golf Club'da gerçekleşti. Turnuvada kazanan sporculara ödüllerini Verdi.

Gloria Özaltın Championship'in 8.'si, 13-20 Nisan tarihleri arasında Gloria Hotels & Resorts ev sahipliğinde gerçekleşti.

Bu yıl 8. kez düzenlenen Gloria Özaltın Championship, Türkiye'nin tek 45 delikli golf sahasına sahip Gloria Golf Club'da, 11 ülkeden 140 sporcunun katılımıyla gerçekleşti. Turnuva kapsamında ayrıca düzenlenen 'Celebrity Professional Challenge', golf sohbetleri ve özel sürprizlerle sporculara önemli bir deneyim sunuldu.

Turnuva sonunda dört ayrı kategoride kazanan sporcular belli oldu. 'Öznur Özdemir Özaltın Memorial Trophy' ödülünü Manfred Linder, 'Nurettin Özaltın Memorial Trophy' ödülünü Nicola Cascini kazandı. Erkekler bireysel kategorisinde düzenlenen 'Nuri Özaltın Memorial Trophy' ödülü Paul Kester'a verilirken, kadınlar turnuvası olan 'Sebahat Özaltın Ladies Tournament'in galibi ise Antonia Buchert oldu.

Gala Gecesinde Vefa ve Şampiyonluk Bir Aradaydı

Özaltın Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yunus Özdemir, gala gecesinde yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Bugün burada sadece bir turnuvayı değil, aynı zamanda ailemizin anılarını, değerlerini ve golf sporuna olan tutkusunu hep birlikte yaşatıyoruz. Gloria Özaltın Championship, bizim için yalnızca bir spor organizasyonu değil, aynı zamanda bir vefa, birliktelik ve paylaşım geleneği." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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