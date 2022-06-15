GKV'li Hatice Kılıç atletizmde Balkan Şampiyonu oldu - Haberler

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GKV'li Hatice Kılıç atletizmde Balkan Şampiyonu oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor
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GKV'li Hatice Kılıç atletizmde Balkan Şampiyonu oldu

Karadağ'ın Bar kentinde düzenlenen Atletizm U18 Balkan Şampiyonası'nda Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri öğrencileri Hatice Kılıç 3000m kategorisinde Balkan Şampiyonu, Neslihan Toktaş 400m kategorisinde Balkan 4.'sü olarak Avrupa ve Dünya Atletizm Şampiyonalarına gitmeye hak kazandı.

Karadağ'ın Bar kentinde düzenlenen Atletizm U18 Balkan Şampiyonası'nda Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri öğrencileri Hatice Kılıç 3000m kategorisinde Balkan Şampiyonu, Neslihan Toktaş 400m kategorisinde Balkan 4.'sü olarak Avrupa ve Dünya Atletizm Şampiyonalarına gitmeye hak kazandı.

Akademik başarılarının yanı sıra sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif başarılarıyla da yarım asırdan fazla bir zamandır adını sık sık duyuran Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğrencileri bu kezde Balkan Şampiyonasında Türkiye'nin adını elde ettikleri şampiyonlukla duyurdular. Karadağ'ın Bar kentinde düzenlenen Atletizm U18 Balkan Şampiyonası'na katılan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri öğrencilerinden Hatice Kılıç, 3000m kategorisinde Balkan Şampiyonu, Neslihan Toktaş'ta 400m kategorisinde Balkan 4.'sü olarak Avrupa ve Dünya Atletizm Şampiyonalarına katılma hakkı elde etti.

Başarılı sporcuları kutlayan GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki "Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğrencileri yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası arenalarda daima okullarımızı, Gaziantep'i ve ülkemizi başarıyla temsil etmiştir, etmeye devam edecektir. Balkan Şampiyonasında elde edilen başarılardan dolayı sporcularımızı yürekten kutluyor, Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında da başarılarının devamını diliyorum" dedi. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı / Spor

Hatice Kılıç Gaziantep Atletizm Karadağ Spor Haberler

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