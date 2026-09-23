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Gizem Özer, Avrupa Boks Şampiyonası'nda 60 kiloda yarı finale çıkıp madalyayı garantiledi

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2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda Gizem Özer, 60 kiloda Çekya'dan Barbora Maxova'yı 5-0 yenip yarı finale yükseldi ve büyüklerde ilk Avrupa madalyasını garantiledi. Özer yarın Fransız Sthelyne Grosy ile karşılaşacak; Buse Naz Çakıroğlu ise 54 kiloda çeyrek finalde elendi.

Bulgaristan'da devam eden 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Gizem Özer, yarı finale yükselerek madalya kazanmayı garantiledi.

Başkent Sofya'daki Asics Arena'da düzenlenen organizasyonun gündüz seansında Gizem Özer, 60 kiloda Çekya'dan Barbora Maxova ile karşı karşıya geldi.

Milli sporcu, rakibini 5-0 yenerek adını yarı finale yazdırdı ve büyükler kategorisinde ilk kez Avrupa şampiyonası madalyası kazanmayı garantiledi.

Gizem Özer, yarı finalde yarın Fransız Sthelyne Grosy ile karşılaşacak.

"Çok şükür kazandım"

Karşılaşmanın ardından açıklamada bulunan Gizem, yarı final için heyecanlı olduğunu belirterek, "Daha önce bu rakibimle karşılaşmış, 5-0 almıştım ama bugün o da çok istedi. Çok şükür kazandım. Olimpiyattan sonra 2 yıldır biraz inişli çıkışlı bir süreç yaşadım. Gerçekten psikolojik, ruhsal ve mental olarak çok inişli çıkışlıydı ama bugün emeklerimizin karşılığını aldık. Takım olarak da iyi ilerliyoruz. İnşallah altın madalyaları alıp ülkemize döneriz." ifadelerini kullandı.

Buse Naz Çakıroğlu'ndan erken veda

Sıklet değiştirerek 54 kiloda ringe çıkan dünya ve Avrupa şampiyonu, olimpiyat ikincisi Buse Naz Çakıroğlu ise çeyrek finalde Sırbistan'dan Sara Cirkovic'e 3-2 yenilerek şampiyonaya veda etti.

Son 3 Avrupa şampiyonasında altın madalya alan Buse Naz, Sofya'da madalya alamadı.

Kaynak: AA
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