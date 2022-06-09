Giresunspor yönetiminde görev dağılımı yapıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Giresunspor yönetiminde görev dağılımı yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Giresunspor yönetiminde görev dağılımı yapıldı

Giresunspor'da dün yapılan ikinci Olağan Genel Kurul'un ardından oluşan yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı.

Giresunspor'da dün yapılan ikinci Olağan Genel Kurul'un ardından oluşan yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı.

Hakan Karaahmet başkanlığındaki Giresunspor'un yeni yönetiminde Adem Bıçakçı-Başkan Vekili, Mustafa Tütüncü-Başkan Yardımcısı ve Mali İşler Sorumlusu, Münir Atamer-Başkan Yardımcısı-Sosyal İşler ve Kaynak Geliştirme Sorumlusu, Mustafa Oğuzhan Güler-Başkan Yardımcısı, İbrahim İnaç-Genel Sekreter, Ferhat Karademir-Basın Sözcüsü, Gürkan Temür-As Başkan ve Muhasip Üye, Ercan Ayhan - As Başkan ve Taraftar Sorumlusu, Zafer Olgun - As Başkan ve Altyapı Sorumlusu, Tahsin Çoban-Tesisler ve Stadyum Sorumlusu, Ceyhun Ocak-Organizasyon ve Proje Geliştirme Sorumlusu, Fuat Guguloglu-Kaynak Geliştirme ve Sponsorluk Sorumlusu, Metin Çoban-Yurtdışı Sorumlusu, Savaş Şahin-Yurtdışı Sorumlusu, Talha Üngördü-Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev aldı. - GİRESUN

İhlas Haber Ajansı / Spor

Mustafa Tütüncü Hakan Karaahmet Metin Çoban Giresunspor Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title