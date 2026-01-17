Haberler

TFF 3. Lig: Giresunspor: 1 Çayelispor: 1

TFF 3. Lig: Giresunspor: 1 Çayelispor: 1
Güncelleme:
TFF 3. Lig 3. Grup'ta Giresunspor, evinde konuk ettiği Çayeslispor ile 1-1 berabere kaldı. Goller Arda Kılıç ve Seçkin Fırıncı'dan geldi.

TFF 3. Lig 3. Grup'ta 17. hafta maçında Giresunspor, konuk ettiği Çayeslispor ile 1-1 berabere kaldı.

Stat: Çotanak

Hakemler: Semih Kurt, Melih Tan, Hasan Genç, Berkay Gümüşsoy

Giresunspor: Göktan, Furkan Arda (Emirhan dk. 46), Şahin, Şenel Hami, Muhammet Bedirhan (Yiğit dk. 74), Talha, Arda Cebeci, Arda Kılıç, Muhammet (Alperen dk. 62), Mustafa Kuzey (Arda Efe dk. 89), Orçun Kaan

Teknik Direktör: Önder Deniz Kolgu

Çayelispor: Burak, Oğuzhan Efe, Musa Eren (Ömer Talha dk. 63), Fatih, Serdar, Berat Onur, Halit Emre, Seçkin Batuhan, Doğukan (Ethem dk. 84), Ali Osman, Taha (Ali Kemal dk. 63)

Teknik Direktör: Mehmet Ali Karaca

Goller: Arda Kılıç (dk. 18) (Giresunspor), Seçkin Fırıncı (dk. 90+2) (Çayelispor)

Kırmızı kartlar: Arda Kılıç (dk. 46) (Giresunspor), Fatih Ergen (dk. 46) (Çayelispor)

Sarı kartlar: Muhammet Bedirhan Yanık, Şahin Dik, Mustafa Kuzey Kaşık, Yiğit Karataş (Giresunspor), Oğuzhan Efe Yılmaz, Ali Osman Karnapoğlu (Çayelispor) - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500

