Giresunspor'un Teknik Direktörü Değişti

Nesine 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Giresunspor'da, teknik direktör Cahit Erçevik ile yolların ayrıldığı, yerine Mustafa İşçelebi'nin getirildiği bildirildi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, teknik direktör Cahit Erçevik'e takımın yeni sezona hazırlanması için verdiği emeklerden dolayı teşekkür edildi, bundan sonraki kariyerinde başarı dileğinde bulunuldu.

Açıklamada, yönetim kurulu tarafından teknik direktörlük görevine Mustafa İşçelebi'nin getirildiği kaydedildi.