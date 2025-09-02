Haberler

Giresunspor'un Teknik Direktörü Değişti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nesine 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Giresunspor, teknik direktör Cahit Erçevik ile yollarını ayırarak Mustafa İşçelebi'yi takımın başına getirdi.

Nesine 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Giresunspor'da, teknik direktör Cahit Erçevik ile yolların ayrıldığı, yerine Mustafa İşçelebi'nin getirildiği bildirildi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, teknik direktör Cahit Erçevik'e takımın yeni sezona hazırlanması için verdiği emeklerden dolayı teşekkür edildi, bundan sonraki kariyerinde başarı dileğinde bulunuldu.

Açıklamada, yönetim kurulu tarafından teknik direktörlük görevine Mustafa İşçelebi'nin getirildiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Spor
Bugünün gündemi: Uğurcan! Arama motoruna adını yazanlar şaşkınlığını gizleyemiyor

Arama motoruna adını yazanlar şaşkınlığını gizleyemiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evlilik yıl dönümünde kabusu yaşadı, 2 bacağını birden kaybetti

Evlilik yıl dönümünde kabusu yaşadı! 2 bacağını birden kaybetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.