Maç oynanırken fenalaşan Giresunspor'un hocası Mustafa Kaplan'a ilk müdahale ambulansta yapıldı! İşte sağlık durumu

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında evinde Manisa Futbol Kulübü ile karşılaşan Giresunspor'da Teknik Direktör Mustafa Kaplan, maçın uzatma dakikaları oynandığı esnada fenalaştı. Tecrübeli teknik adam, saha içerisinde sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından ambulansa alındı. Giresunspor'dan yapılan açıklamada Kaplan'ın yüksek tansiyona bağlı problem yaşadığı ve durumunun iyi olduğu açıklandı.

Giresunspor, Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında evinde Manisa Futbol Kulübü ile golsüz berabere kaldı. Karşılaşmanın uzatma dakikalarının oynandığı anlarda Giresunspor Teknik Direktörü Mustafa Kaplan fenalaştı.

MUSTAFA KAPLAN'IN DURUMU İYİ

Sağlık ekiplerine haber verilmesinin ardından saha içerisine giren ambulansta deneyimli teknik adama müdahale edildi. Bir süre ambulans içinde tedavisi süren Mustafa Kaplan'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

TANSİYONU YÜKSEK ÇIKTI

Giresunspor'dan yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Mustafa Kaplan bugün oynadığımız Manisa FK maçının uzatma dakikalarında yüksek tansiyona bağlı olarak bir sağlık problemi yaşamıştır. Kendisine ilk müdahale saha kenarında yer alan sağlık ekipleri tarafından yapılarak tansiyon değeri 19/10 olarak ölçülmüştür. Teknik Direktörümüz Mustafa Kaplan, kulüp doktorumuz nezaretinde tedbir amaçlı olarak müşahede altında tutulmaktadır. Hocamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletir kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız." denildi.