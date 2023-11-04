Giresunspor Teknik Direktörü Mehmet Birinci Basın Toplantısı Düzenledi

Giresunspor'un Teknik Direktörü Mehmet Birinci, düzenlediği basın toplantısında kulübün zor günler geçirdiğini ve genç oyuncularla mücadele ettiklerini belirtti. Ayrıca Erzurumspor maçıyla ilgili de konuşan Birinci, çocuklara güvendiğini ve mücadelelerinin devam edeceğini söyledi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un Teknik Direktörü Mehmet Birinci düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularının yanıtladı.

Sözlerine daha önce Giresunspor'da uzun süre çalıştığını ve burayı evi gibi hissettiğini belirterek başlayan Birinci, kulübün zor günler geçirdiğini, taraftarların kulübü desteklemeleri gerektiğini söyledi. Transfer tahtasının kapalı olmasını ve kulübün çok büyük bir borcu olduğunu hatırlatan Birinci, "Genç oyuncularla oynuyoruz, yaş ortalamamız 21, 1. Lig'de 21 yaş ortalamasıyla oynamak gerçekten zor. Ama bu çocuklar bizim çocuklarımız, inşallah onlarla başaracağız, zaten başka alternatifimiz de yok. Transfer tahtamız kapalı, bu çocuklara destek olacağız. Elimizden geldiği kadar ligde kalmak için uğraşacağız" dedi.

Pazar günü oynanacak olan Erzurumspor maçıyla ilgili de konuşan Birinci, "Erzurumspor da bizim gibi sıkıntılı, ancak kadrolarında usta isimler var. Biz biraz daha acemi bir takımız, ama çocuklara güveniyorum. Belki bazı maçlarda yeneceğiz ya da yenileceğiz bilemiyorum ama Şanlıurfa maçındaki mücadele benim hoşuma gitti. Çocuklar yürekleriyle oynadılar. Bundan sonrada bu şekilde oynarlarsa güzel işler yapacağız" ifadelerini kullandı.

Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenmeleriyle ilgili de kısa bir değerlendirme yapan Birinci, ellerinde her iki kulvarda birden mücadele etmeye yetecek bir kadronun olmadığının altını çizerken, yine de rakibi elemek istediklerini ancak başarılı olamadıklarını belirtti.

Transfer tahtasının açılabilmesi gibi maddi konuların yönetimin tasarrufunda olduğunu belirten deneyimli teknik adam, kendisinden önce görev yapan teknik direktör Mustafa Kaplan'a da teşekkür ederek, Kaplan'ın fiziksel anlamda iyi bir takım bıraktığını kaydetti.

Bazı oyuncuların performansı üzerine gelen sorulara da yanıt veren Birinci, tüm oyuncularıyla tek tek görüştüğünü belirterek her oyuncunun performansında düşüşlerin olabileceğini ancak bunların da düzeleceğini ifade etti. - GİRESUN