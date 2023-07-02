Üye Girişi
Haberler
Giresunspor, Mustafa Kaplan ile sözleşme imzaladı

Giresunspor, Mustafa Kaplan ile sözleşme imzaladı

Spor Haberleri

Spor Toto 1. Lig takımlarından Giresunspor, teknik direktör Mustafa Kaplan ile bir yıllık resmi sözleşme imzaladı. Kulüp, Kaplan'a başarılı bir sezon diledi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, teknik direktör Mustafa Kaplan ile bir yıllık resmi sözleşme imzaladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, teknik direktörlük görevi için anlaşma sağlanan Mustafa Kaplan ile bugün Çotanak Spor Kompleksi'nde bir yıllık resmi sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Teknik direktörümüz Mustafa Kaplan'a Giresunspor'umuza 'tekrar hoş geldin' diyor, çotanak arma altında başarılı bir sezon diliyoruz." ifadesine yer verildi.???????

Kaynak: AA / Gültekin Yetgin - Spor

Mustafa Kaplan Giresunspor Spor Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title