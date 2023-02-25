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Süper Lig ekibi Giresunspor'un yeni başkanı Nahid Ramazan Yamak oldu

Spor Haberleri

Süper Lig ekibi Giresunspor'un yeni başkanı Nahid Ramazan Yamak oldu

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor'da kulüp başkanlığına 233 üyeden 156'sının oyunu alan Nahid Ramazan Yamak seçildi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor'da kulüp başkanlığına Nahid Ramazan Yamak seçildi. Çotanak Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen ve 426 delegeden 233'ünün katıldığı seçimli olağanüstü genel kurulda, Yamak ve Fatih Sandal başkanlığındaki listeler yarıştı.

233 ÜYEDEN 156'SININ OYUNU ALDI

Yamak, 233 üyeden 156'sının oyunu alarak başkanlığa seçildi. Fatih Sandal'ın listesinin 76 oy aldığı seçimde 1 oy ise geçersiz sayıldı.

"SÜPER LİG'İ KAÇIRMAMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"

Yeni başkan Yamak, delegelere teşekkür ederek, "Giresunspor için bundan sonra elimden geleni yapacağıma söz veriyorum. Kesinlikle bu kulübün menfaatlerini sonuna kadar savunacağız. Kıt kaynakları en iyi şekilde değerlendirerek, çok iyi yerde olduğumuz Süper Lig'i kaçırmamak için çalışacağız. Hep birlikte çalışacağız. Bu emanet bizde ve yönetim kurulu arkadaşlarımda." ifadelerini kullandı.

Seçim Sonuçları

Kaynak: AA / Spor

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