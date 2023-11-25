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Giresunspor, Kocaelispor'a 4-1 mağlup oldu

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Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Giresunspor, konuk ettiği Kocaelispor'a 4-1 mağlup oldu. Maçta yaşanan dakikalar ve gol detayları haberde yer alıyor.

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Giresunspor, konuk ettiği Kocaelispor'a 4-1 mağlup oldu.

Maçtan Dakikalar

12. dakikada sol kanattan Emir'in uzun pasıyla savunma arkasına sarkan Beridze, çaprazdan içeri girerek ortasını yaptı. Kadir'in ters vuruşuyla topu kendi kalesine yolladı. Hakem ofsayt gerekçesiyle golü iptal ederken, VAR incelemesinin ardından gol geçerli sayıldı. 0-1

37. dakikada Giresunspor'un hızlı atağında sol kanatta topu alan Çekdar, Şahin'le duvar pası yaparak ceza yayı solundan şutunu çekti, top direğin üzerinden dışarı gitti.

53. dakikada Kocaelispor'da ceza alanının birkaç metre dışından serbest vuruş kullanan Atila, yakın köşeye sert vurdu ve topu ağlarla buluşturdu. 0-2

58. dakikada Atila'nın orta sahadan savunma arkasında gönderdiği topla kaleciyle karşı karşıya kalan Tanque, aşırtma yaparak topu ağlara gönderdi. Hakem ilk önce ofsayt kararı verirken, VAR incelemesinin ardından gol geçerli sayıldı. 0-3

64. dakikada Giresunspor'da sol kanattan savunma arkasına sarkan Kuwas'ın penaltı noktasına doğru çıkardığı topu Mehmet, sol ayağıyla filelere yolladı. 1-3

90+2. dakikada Kocaelispor'da Barış, ceza sahası sol çaprazdan girerek topu bekletmeden kalecinin yanından ağlara gönderdi. 1-4

Hakemler: Ozan Ergün, Erkan Akbulut, Nurettin Dinçer Demir

Giresunspor: Erkan, Ertuğrul, Kadir, Anıl Yiğit, Faruk Can, Furkan, Erol Can (Mehmet dk. 21, Ali Emirhan dk. 88), Çekdar, Savicevic, Şahin (Muhammet dk. 83), Kuwas

Yedekler: Göktan, Talha, Mert Han, Barış, Kasım Alperen, Enishan, Metin Caner

Teknik Direktör: Mehmet Birinci

Kocaelispor: Gökhan, Oğuz, Burak, Emir, Atila, Yusuf Cihat (Yusuf Emre dk. 61), Mert (Mesut Can dk. 83), Candeias, Amaral (Barış dk. 61), Beridze (Yusuf dk. 90), Tanque (Atabey dk. 83)

Yedekler: Harun, Onur, Kouakou, Bedirhan, Mehmet

Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam

Goller: Kadir Seven (dk. 12 k.k.), Mehmet Keskin (dk. 65) (Giresunspor), Atila Turan (dk. 53), Tanque (dk. 57), Barış Alıcı (dk. 90+2) (Kocaelispor)

Sarı kartlar: Brandley Kuwas (Giresunspor), Emir Ortakaya, Tanque (Kocaelispor) - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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