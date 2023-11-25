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Giresunspor, Kocaelispor'a 4-1 mağlup oldu

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Giresunspor, konuk ettiği Kocaelispor'a 4-1 mağlup oldu. Maçta yaşanan dakikalar ve gol detayları haberde yer alıyor.