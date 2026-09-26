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Giresunspor, Hentbol Erkekler Süper Lig'de Mihalıççık Belediyespor'u 31-29 yendi

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Hentbol Erkekler Süper Lig'in 5. haftasında Giresunspor, sahasında Mihalıççık Belediyespor'u 31-29 mağlup etti. İlk yarısını 18-16 önde kapattığı müsabakada üstünlüğünü koruyan Giresunspor, Hüseyin Avni Alparslan Spor Salonu'ndan galibiyetle ayrıldı.

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 5. haftasında Giresunspor sahasında Mihalıççık Belediyespor'u 31-29 yendi.

Hüseyin Avni Alparslan Spor Salonu'ndaki müsabakanın ilk yarısını ev sahibi takım 18-16 önde bitirdi.

İkinci yarıda üstünlüğünü koruyan Giresunspor, karşılaşmadan 31-29 galip ayrıldı.

Kaynak: AA
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