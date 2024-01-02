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Giresunspor'da Teknik Direktörlük Görevine Serhat Güller Getirildi

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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da, ligin devre arasında Mehmet Birinci'den boşalan teknik direktörlük görevine Serhat Güller getirildi. Güller, Antalya'da yapılan kamp çalışmalarıyla birlikte göreve başladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da, ligin devre arasında Mehmet Birinci'den boşalan teknik direkörlük görevine Serhat Güller getirildi.

Devre arası kamp çalışmalarını Antalya'da sürdüren yeşil beyazlılarda, Futbol A Takımı teknik direktörlüğüne getirilen Güller, bu sabah yapılan antrenmanla beraber mesaisine başladı. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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