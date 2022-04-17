Giresunspor Beşiktaş maçının VAR'ı Özgüç Türkalp

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Beşiktaş'ın bugün deplasmanda oynayacağı Giresunspor maçının Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Özgüç Türkalp oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, Giresunspor'a konuk olacak. Saat 20.30'da başlayacak mücadelede Arda Kardeşler düdük çalacak. Kardeşler'in yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Süleyman Özay yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Cihan Aydın olacak.

Bu müsabakada VAR koltuğunda Özgüç Türkalp oturacak. Türkalp'e AVAR olarak Kemal Yolma ile Can Cengiz eşlik edecek. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor