Giresunspor Başkanı Nahid Yamak: Genç Bir Kadroyla Kurtuluş Savaşı Vereceğiz

Giresunspor Başkanı Nahid Yamak, yeşil-beyazlı ekibin geleceği olan genç oyuncularla birlikte kurtuluş savaşı vereceklerini ve mücadele edeceklerini söyledi. Yamak ayrıca kombine biletlerin satışa çıktığını ve destek kampanyası başlatacaklarını da belirtti.