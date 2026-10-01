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Giresunspor başantrenörü Kolukısaoğlu gururla görevinden ayrıldı

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Hentbol Erkekler Süper Lig ekibi Giresunspor'un başantrenörü Gökhan Kolukısaoğlu görevinden ayrıldı. Kolukısaoğlu, sosyal medya paylaşımında Giresunspor'a veda ederken en güçlü duygusunun gurur olduğunu belirtti.

Hentbol Erkekler Süper Lig ekiplerinden Giresunspor'un başantrenörü Gökhan Kolukısaoğlu, görevinden ayrıldı.

Kolukısaoğlu, kulübün sosyal medya hesabından paylaşımında Giresunspor'a veda ederken geriye dönüp baktığında hissettiği en güçlü duygunun gurur olduğunu belirtti.

En alt seviyelerden başladıklarını vurgulayan Kolukısaoğlu, "Yıllarca mücadele ettik, adım adım Süper Lig'e yükseldik ve Giresunspor armasını Avrupa sahnesine taşıdık. Bu yolculuk kolay olmadı. Salonlarda ter döktük, yollarda yorulduk, kimi zaman imkanların sınırlarını zorladık. Ama hangi şartta olursak olalım mücadeleden vazgeçmedik. Bugün görevimden ayrılıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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