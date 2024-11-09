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Giresunspor’a Destek İçin Yürüyüş Düzenlendi

Giresunspor’a Destek İçin Yürüyüş Düzenlendi
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Giresun Belediyesinin organizasyonu ile Giresunspor'a destek amacıyla gerçekleştirilen yürüyüşte, belediye başkanı ve kulüp başkanından takıma sahip çıkma çağrısı yapıldı. Yürüyüşe taraftarlar ve futbolcular katıldı.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Giresunspor'a destek amacıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

Giresun Belediyesince Debboy mevkisinde gerçekleştirilen organizasyona ellerinde Giresunspor bayraklarıyla katılan grup, takımlarına destek sloganları atarak Atatürk Meydanı'na yürüdü.

Belediye Başkanı Fuat Köse, Giresunspor ve vatandaşların birlikte olmasını sağlamak için yürüyüş düzenlediklerini söyledi.

Giresunspor'un maçlarının geçmişte daha coşkulu ve kalabalık olduğunu belirten Köse, "O coşkuyu yaşatmaya çalışan, özveride bulunan kardeşlerimiz var ama çok daha fazla el birliği içerisinde olmalıyız, ayrışmamalıyız." dedi.

Köse, Giresunspor'un zor bir dönemde olduğunun altını çizerek, "Ekonomik şartların zor ve ağır olduğu bir dönem. Cesaretli bir yönetim her şeye göğüs germeye çalışıyor ama tek eksik 12'nci oyuncu, o da biz Giresunlular. Herkesi Giresunspor ile beraber olmaya davet ediyorum." diye konuştu.

Giresunspor Kulüp Başkanı Emin Eltuğral ise Giresunspor'un bu yıl da ayakta kalarak süreci daha güçlü bir şekilde geçirmesini sağlamaya çalıştıklarını ifade etti.

Giresunluların takımın arkasında olduğuna inandığını dile getiren Eltuğral, "O güçle, o yürekle mücadele ediyoruz. Göğsünde, memleket aşkı yazan Giresunspor'un genç futbolcuları ile kulübün geleceğini inşa ediyoruz. Onlar göğsünde taşıdıkları memleket aşkı ile takımımızı sonunda zafere taşıyacaklar. Buna inanıyorum ve bunu da başaracaklarını bundan sonraki maçlarda göstereceklerdir." değerlendirmesinde bulundu.

Yürüyüşe, yeşil-beyazlı takımın teknik direktörü Metin Aydın, futbolcular ve taraftarlar katıldı.

Kaynak: AA / Gültekin Yetgin - Spor
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