TFF 3. Lig: Giresunspor: 0 52 Orduspor FK: 1
TFF 3. Lig 3. Grup 26. hafta maçında Giresunspor, konuk ettiği 52 Orduspor'a 10. dakikada penaltıdan atılan golle 1-0 mağlup oldu. Maç, Çotanak Stadı'nda oynandı.
TFF 3. Lig 3. Grup 26. hafta maçında Giresunspor, konuk ettiği 52 Orduspor'a 1-0'lık skorla mağlup oldu.
Stat: Çotanak
Hakemler: Talha Öztürk, Ardahan Işık, Veysal Batuhan Dursun
Giresunspor: Göktan, Arda Cebeci, Muhammet, Cengizhan, Arda Kılıç, Mustafa Kuzey (Muhammed Bedirhan dk. 88), Emirhan, Furkan Arda (Talha Enes dk. 46), Şahin, Şenel Hami, Mehmet
Teknik Sorumlu: Önder Deniz Kolgu
52 Orduspor FK: Taha, Yağızcan, Mustafa Köroğlu (Hüseyin dk. 62), Mehmet, Yiğit, Zafer Göktuğ, Aykut (Enes Nalbantoğlu dk. 56), Mustafa Alşimşek, Emre (Tolga dk. 73), Yılmaz (Enes Yetim dk. 73), Yusuf Mert (Furkan dk. 62)
Teknik Direktör: Adem Çağlayan
Gol: Emre Gemici (dk. 10 pen.) (52 Orduspor FK)
Sarı kartlar: Yiğit Ulaş, Yılmaz Basravi, Mehmet Eksik, Mustafa Alşimşek (52 Orduspor FK), Cengizhan Koç, Emirhan Şahin, Şahin Dik (Giresunspor) - GİRESUN