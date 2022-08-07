Giresun gündem: Süper Lig: Giresunspor: 0 - Adana Demirspor: 2 (İlk yarı) Giresun gündem haberi | Spor Toto Süper Lig'in 1. haftasında Giresunspor, Adana Demirspor'u konuk ediyor. Spor Toto Süper Lig'in 1. haftasında Giresunspor, Adana Demirspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Adana temsilcisinin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. Maçtan dakikalar (İlk yarı) 15. dakikada sol kanattan Sergio'nun ortasında topla buluşan Bajic'in şutu kaleci Ertaç'tan döndü. Atağın devamında yaşanan karambolde Ertaç kaleye yönelen şutların filelerle buluşmasına engel oldu. 23. dakikada savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topla buluşan Gökhan, yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1 29. dakikada Gökhan'ın ortasında ceza sahası içinde Belhanda, topu direğin yanından filelerle buluşturdu. 0-2 Stat: Çotanak Spor Kompleksi Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Aleks Taşçıoğlu xx, Volkan Ahmet Narinç xx, Kutluhan Bilgiç Giresunspor: Onurcan xx, Sergen xx, Alper xx, Sainz xx, Traore xx, Bajic xx, Sergio xx, Doğan Can xx, Murat Cem xx, Alexis Perez xx, Hayrullah xx Yedekler: Erkan, Talha, Anıl Yiğit, Rahmetullah, Savicevic, Erol Can, Fatih, Mert Han, Çekdar, Şahin Teknik Direktör: Hakan Keleş Adana Demirspor: Ertaç xx, Samet xx, Onyekuru xx, Assambalonga xx, Belhanda xxx, Ndiaye xx, Svensson xx, Yusuf xx, Rakitskyi xx, Rodrigues xx, Gökhan xxx Yedekler: Vedat, Tayyip Talha, Abdurrahim, Semih, Bjarnason, Akintola, Manev, Arda Okan, Erhun Aksel, Berk Teknik Direktör: Vincenzo Montella Goller: Gökhan İnler (dk. 23), Younes Belhanda (dk. 29) (Adana Demirspor) Sarı kartlar: Murat Cem Akpınar, Hamidou Traore (Giresunspor) (Ahmet Bilge - Rıdvan Öztürk/İHA) İhlas Haber Ajansı / Spor Adana Demirspor Giresunspor Adana Spor Güncel Haberler

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