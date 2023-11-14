Giresun Doğa Sporları Kulübü ve Ordu Dağcılık İhtisas Kulübünce organize edilen etkinlikte, Dereli ilçesinin Kümbet Yaylası, Aymaç-Koyunalan Yaylası ile Kuzalan Tabiat Parkı ve Kuzalan Şelalesi güzergahında yürüyüş gerçekleştirildi. Katılımcılardan bazıları, sonbaharın tüm güzelliklerinin görülebildiği 13 kilometrelik güzergahta fotoğraf da çekti. Doğa sporlarında ortak kültür ile çevre bilinci oluşturulması ve turizme katkı sağlanması amaçlanan etkinlikler, ilerleyen zamanlarda da devam edecek.

Giresun'da doğaseverler yaylalar ve tabiat parkında yürüyüş yaptı

Giresun'da doğaseverler yaylalar ve tabiat parkında yürüyüş yaptı.

Giresun Doğa Sporları Kulübü ve Ordu Dağcılık İhtisas Kulübünce organize edilen etkinlikte, Dereli ilçesinin Kümbet Yaylası, Aymaç-Koyunalan Yaylası ile Kuzalan Tabiat Parkı ve Kuzalan Şelalesi güzergahında yürüyüş gerçekleştirildi.

Katılımcılardan bazıları, sonbaharın tüm güzelliklerinin görülebildiği 13 kilometrelik güzergahta fotoğraf da çekti.

Doğa sporlarında ortak kültür ile çevre bilinci oluşturulması ve turizme katkı sağlanması amaçlanan etkinlikler, ilerleyen zamanlarda da devam edecek.