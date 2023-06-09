Giresun'da Bisiklet Turu: Doğa ve Sağlık İçin Pedal Çevrildi

- Giresun doğa ve sağlık için pedal çevirdi

GİRESUN - Giresun'un Piraziz ilçesinde bisikletçiler, sağlıklı yaşama, doğaya dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için pedal çevirdi.

Piraziz Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ev sahipliğinde ve Giresun Bisiklet Kulübü işbirliği ile bisiklet turu düzenlendi. İlçe merkezinde hareketli yaşam ve sağlıklı beslenmeye dikkat çekerek farkındalık oluşturulması amaçlanan etkinliğe daire amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve bisiklet tutkunları katıldı.

Etkinlikle ilgili bilgi veren Piraziz Gençlik ve Spor Müdürü Güven Çatal, "Doğa ve sağlık için pedallayalım temasıyla gerçekleştirdiğimiz etkinliğe gösterilen ilgiden oldukça memnunuz. Bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması, farkındalık oluşturması ve imkanların geliştirilmesi için gerçekleştirilen programa, gençler ve vatandaşlar tarafından büyük ilgi var. Bu tür etkinliklerin devamı gelecektir" dedi.

Bisiklet etkinliği ilçenin Kadınlar Pazarı mevkinden başlayıp, Bulancak ilçe sınırından geri dönülerek tekrar başladığı yerde son buldu.