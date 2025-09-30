Giovanni van Bronckhorst, Liverpool'un Yardımcı Antrenörü Olarak İstanbul'da

Beşiktaş eski teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, RAMS Park'a bu sefer olan Liverpool yardımcı antrenörü olarak geldi.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray sahasında İngiliz takımı Liverpool ile karşılaşırken, konuk ekipte tanıdık bir isim de vardı. Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot'un ekibinde yer alan Beşiktaş eski teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, bu sefer İstanbul'a yardımcı antrenör olarak geldi.

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ı çalıştıran Hollandalı çalıştırıcı, bu sezon Liverpool'da görev almaya başlamıştı.

Giovanni van Bronckhorst döneminde siyah-beyazlılar, sarı-kırmızılılara karşı 1'i TFF Süper Kupa, 1'i de Trendyol Süper Lig'de olmak olmak üzere 2 kere rakip oldu ve 1 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı. - İSTANBUL