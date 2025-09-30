Haberler

Giovanni van Bronckhorst, Liverpool'un Yardımcı Antrenörü Olarak İstanbul'da

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, Liverpool'un yardımcı antrenörü olarak Galatasaray ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi maçında İstanbul'a geldi. Van Bronckhorst, Beşiktaş'taki görevinden sonra Liverpool'da yeni bir sayfa açtı.

Beşiktaş eski teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, RAMS Park'a bu sefer olan Liverpool yardımcı antrenörü olarak geldi.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray sahasında İngiliz takımı Liverpool ile karşılaşırken, konuk ekipte tanıdık bir isim de vardı. Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot'un ekibinde yer alan Beşiktaş eski teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, bu sefer İstanbul'a yardımcı antrenör olarak geldi.

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ı çalıştıran Hollandalı çalıştırıcı, bu sezon Liverpool'da görev almaya başlamıştı.

Giovanni van Bronckhorst döneminde siyah-beyazlılar, sarı-kırmızılılara karşı 1'i TFF Süper Kupa, 1'i de Trendyol Süper Lig'de olmak olmak üzere 2 kere rakip oldu ve 1 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
