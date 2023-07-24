Gider ayak kasayı da doldurdu! Attila Szalai, resmen Hoffenheim'de
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Fenerbahçe, Attila Szalai'nin 12.3 milyon euro karşılığında Hoffenheim'e transfer olduğunu açıkladı.
Fenerbahçe, Attila Szalai'nin transferi konusunda Hoffenheim ile görüşmelere başlandığını duyurdu. Sarı lacivertliler oyuncunun bonservisini de açıkladı.
Yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcumuz Attila Szalai'nin Alman Kulübü TSG 1899 Hoffenheim'e, oyuncunun tarafımızla olan sözleşmesinin 12.300.000 Avro bedelle feshi karşılığında transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri kulübümüz tarafından ödenecektir.
Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız." denildi.
Sarı-lacivertlilerde oynadığı sezonlarda başarılı işler yapan Macar stoper için Alman ekibi, Fenerbahçe'ye 12.3 milyon euro ödeyecek.
Sarı-lacivertlilerde ayrılan başarılı savunmacı Napoli'den Bayern Munih'e transfer olan eski takım arkadaşı Kim Min-jae'ye rakip olacak.
Sizce transfer döneminin en etkin takımı hangisi?— Haberler.com (@Haberler) July 21, 2023