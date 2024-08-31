Giden gidene! Leo Dubois Galatasaray'dan ayrıldı
Galatasaray'da transfer döneminin sonuna yaklaşırken ayrılıklar devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, Leo Dubois ile yollarını karşılıklı anlaşarak ayırdı. 29 yaşındaki futbolcu, Adana Demirspor ile oynanacak maç için Adana'ya gitmişti. Galatasaray, futbolcunun sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi.
Süper Lig devi Galatasaray'da ayrılık rüzgarı devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, Leo Dobois'ya da veda etti.
SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ
Galatasaray, Leo Dubois'a ile yollarını karşılıklı anlaşarak ayırdı. Sarı-kırmızılılar, futbolcunun sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi.
4 GOLE KATKI SAĞLADI
2022-2023 sezonun başında Lyon'dan Galatasaray'a 2.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan 29 yaşındaki isim, sarı-kırmızılı formayla 31 maça çıktı. 3.5 milyon euro piyasa değeri bulunan savunma oyuncusu, bu karşılaşmalarda 1 gol ve 3 asist kaydetti.