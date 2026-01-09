Haberler

Giden gidene! Fenerbahçe'de bir ayrılık daha
Fenerbahçe, kış transfer döneminde ikinci ayrılığını yaşadı. İrfan Can Kahveci'nin ardından, kaleci İrfan Can Eğribayat da takımdan ayrıldı. Eğribayat, satın alma opsiyonuyla Samsunspor'a kiralandı. Tecrübeli kaleci, sezonun geri kalanında Karadeniz ekibinin kalesini koruyacak. Samsunspor, sezon sonunda satın alma opsiyonunu kullanması halinde Fenerbahçe'ye 1.2 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

  • Fenerbahçe'de kaleci İrfan Can Eğribayat, satın alma opsiyonuyla Samsunspor'a kiralandı.
  • Samsunspor'un satın alma opsiyonu bedeli 1.2 milyon euro olarak belirlendi.
  • Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat'ı 2023-24 sezonu başında Göztepe'den 1.2 milyon euro bonservis bedeliyle transfer etmişti.

Fenerbahçe'de ara transfer döneminin ikinci ayrılığı gerçekleşti. Sarı-lacivertlilerde İrfan Can Kahveci'nin Kasımpaşa'ya kiralanmasının ardından bu kez kaleci İrfan Can Eğribayat takımdan ayrıldı.

EĞRİBAYAT, SAMSUNSPOR'A KİRALANDI

Fenerbahçe'nin 27 yaşındaki file bekçisi İrfan Can Eğribayat, satın alma opsiyonuyla Samsunspor'a kiralandı. Böylece tecrübeli kaleci sezonun geri kalanında Karadeniz ekibinin kalesini koruyacak.

OPSİYON BEDELİ 1.2 MİLYON EURO

TRT Spor'un haberine göre Samsunspor, sezon sonunda satın alma opsiyonunu kullanması halinde Fenerbahçe'ye 1.2 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

FENERBAHÇE, AYNI BEDELLE TRANSFER ETMİŞTİ

İrfan Can Eğribayat, Fenerbahçe'ye 2023-24 sezonu başında Göztepe'den transfer olmuştu. Sarı-lacivertlilerin bu transfer için İzmir temsilcisine 1.2 milyon euro bonservis ödediği belirtildi.

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSeko:

Ya irfan öyle sağa sola sallamayacaksın adamı böyle kapı önüne koyarlar..

Yorum Beğen25
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCahi Savar:

oltacı balık tutmaya gitmiştir:) bol bol palamut yedirirler sana:)

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıLokman orgo:

tecrübeli kalecimi kaç maç oynadiki

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

