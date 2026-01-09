Giden gidene! Fenerbahçe'de bir ayrılık daha

Fenerbahçe'de ara transfer döneminin ikinci ayrılığı gerçekleşti. Sarı-lacivertlilerde İrfan Can Kahveci'nin Kasımpaşa'ya kiralanmasının ardından bu kez kaleci İrfan Can Eğribayat takımdan ayrıldı.

EĞRİBAYAT, SAMSUNSPOR'A KİRALANDI

Fenerbahçe'nin 27 yaşındaki file bekçisi İrfan Can Eğribayat, satın alma opsiyonuyla Samsunspor'a kiralandı. Böylece tecrübeli kaleci sezonun geri kalanında Karadeniz ekibinin kalesini koruyacak.

OPSİYON BEDELİ 1.2 MİLYON EURO

TRT Spor'un haberine göre Samsunspor, sezon sonunda satın alma opsiyonunu kullanması halinde Fenerbahçe'ye 1.2 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

FENERBAHÇE, AYNI BEDELLE TRANSFER ETMİŞTİ

İrfan Can Eğribayat, Fenerbahçe'ye 2023-24 sezonu başında Göztepe'den transfer olmuştu. Sarı-lacivertlilerin bu transfer için İzmir temsilcisine 1.2 milyon euro bonservis ödediği belirtildi.