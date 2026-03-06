Haberler

Giden gidene! Bu takıma da hoca dayanmıyor
Güncelleme:
Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, teknik direktör Levent Şahin ile yollarını ayırdı. Şahin'in göreve geldikten sonra ligde çıktığı 2 maçta sadece 1 puan toplayabilmesi sonucunda bu karar alındı. Ayrılığın karşılıklı anlaşmayla gerçekleştiği belirtildi. Şahin'in ayrılışının ardından kulübün, daha önce de görev yapmış olan Volkan Demirel'e teklif yaptığı iddia edildi.

  • Gençlerbirliği, teknik direktör Levent Şahin ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.
  • Levent Şahin yönetiminde Gençlerbirliği, Süper Lig'de çıktığı 2 maçta 1 puan topladı.
  • Gençlerbirliği bu sezon dördüncü teknik direktör değişikliğini yaptı.

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde teknik direktör değişikliği yaşandı. Başkent ekibi, Metin Diyadin'in ardından göreve getirdiği Levent Şahin ile kısa sürede yollarını ayırma kararı aldı.

2 MAÇTA 1 PUAN

Gençlerbirliği, Levent Şahin yönetiminde ligde çıktığı 2 karşılaşmada yalnızca 1 puan toplayabildi. Alınan sonuçların ardından yönetim teknik heyette değişikliğe gitme kararı aldı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Kulüpten yapılan açıklamada ayrılığın karşılıklı anlaşmayla gerçekleştiği belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Teknik Direktörümüz Levent Şahin ile yaşadığımız fikir ayrılıkları nedeniyle yapılan görüşmeler sonucunda karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Teknik Direktörümüz Levent Şahin ve ekibine kulübümüze verdikleri emekler ve katkılar için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz."

VOLKAN DEMİREL İDDİASI

Levent Şahin ile yolların ayrılmasının ardından Gençlerbirliği yönetiminin yeniden Volkan Demirel'e yöneldiği öne sürüldü. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre başkent ekibi genç teknik adama teklif yaptı.

Volkan Demirel bu sezon Gençlerbirliği'nin başında Süper Lig'de 5 maça çıkmış, bu süreçte 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşamıştı. Demirel, 7 Aralık'ta Fatih Karagümrük karşısında alınan 3-0'lık galibiyetin ardından görevinden ayrılmıştı.

BU SEZON 4. TEKNİK DİREKTÖR

Gençlerbirliği'nde bu sezon teknik direktör değişiklikleri dikkat çekti. Başkent ekibinde görev yapan isimler ve maç sayıları şu şekilde oldu: Hüseyin Eroğlu 11 maç, Volkan Demirel 6 maç, Metin Diyadin 9 maç ve son olarak Levent Şahin 3 maçta takımın başında yer aldı.

