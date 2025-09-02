Gidecek mi kalacak mı? Barış Alper son kararını verdi

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Barış Alper Yılmaz, astronomik bir teklif almasına rağmen takımda kalmaya karar verdi. Suudi Arabistan ekibi NEOM'dan gelen teklif sonrası takımdan ayrılmak isteyen Yılmaz, Galatasaray yönetimiyle yaptığı toplantı sonrasında kararını değiştirdi.

Süper Lig devi Galatasaray'da, NEOM'un astronomik teklifi sonrası Suudi Arabistan ekibine transfer olmak isteyen ve bir türlü inadı kırılamayan Barış Alper Yılmaz transferinde son durum belli oldu.

AYRILMAK İSTİYORDU

Suudi Arabistan ekibi NEOM'dan gelen astronomik transfer teklifi sonrası Şampiyonlar Ligi listelerinin teslim edilmesine kısa bir süre kala oyuncu takımdan ayrılmak istediğini sarı-kırmızılı yönetime iletmişti.

Yönetim ise oyuncuyu göndermek istemeyince büyük bir kriz patlak vermişti. Oyuncunun antrenmanlara çıkmamasıyla ardından Kayseri ve Rizespor maçlarının kadrosuna alınmamasıyla devam eden süreçte Yılmaz'ın gönderilmesine kesin gözüyle bakılıyordu.

DURSUN ÖZBEK İKNA ETTİ

Suudi Arabistan ekiplerinden NEOM'a transferi gündemde olan Galatasaray'ın yıldızı Barış Alper Yılmaz, takımda kaldı. Milli futbolcu, Galatasaray yönetimiyle yaptığı toplantı sonrasında takımda kalmaya ikna oldu. NEOM'a transferi iptal oldu.

'Gizemli kutu' satışı yapan sitelere erişim engeli getirildi

İnternette satılan gizemli kutu bakanlığı harekete geçirdi
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMUSTAFA ÖZÇELİK:

istemiyoruz, gitsin. TEK BÜYÜK GALATASARAY.

Haber Yorumlarımavii1989:

ya bırakın gitsin para ediyorken gitsin allah için gitsin bu adam balon düz koşudan başka birşey yapmıyor keşke gönderip boeyi geri alsak

