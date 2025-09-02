Gidecek mi kalacak mı? Barış Alper son kararını verdi

Süper Lig devi Galatasaray'da, NEOM'un astronomik teklifi sonrası Suudi Arabistan ekibine transfer olmak isteyen ve bir türlü inadı kırılamayan Barış Alper Yılmaz transferinde son durum belli oldu.

AYRILMAK İSTİYORDU

Suudi Arabistan ekibi NEOM'dan gelen astronomik transfer teklifi sonrası Şampiyonlar Ligi listelerinin teslim edilmesine kısa bir süre kala oyuncu takımdan ayrılmak istediğini sarı-kırmızılı yönetime iletmişti.

Yönetim ise oyuncuyu göndermek istemeyince büyük bir kriz patlak vermişti. Oyuncunun antrenmanlara çıkmamasıyla ardından Kayseri ve Rizespor maçlarının kadrosuna alınmamasıyla devam eden süreçte Yılmaz'ın gönderilmesine kesin gözüyle bakılıyordu.

DURSUN ÖZBEK İKNA ETTİ

Suudi Arabistan ekiplerinden NEOM'a transferi gündemde olan Galatasaray'ın yıldızı Barış Alper Yılmaz, takımda kaldı. Milli futbolcu, Galatasaray yönetimiyle yaptığı toplantı sonrasında takımda kalmaya ikna oldu. NEOM'a transferi iptal oldu.