Üye Girişi
Haberler

Gidecek mi kalacak mı? Aboubakar kararını verdi

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Abone Ol

Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Vincent Aboubakar, takımdan ayrılmak istiyor. Kamerunlu golcü kendisine yapılan teklifleri değerlendirmeye aldı.

Süper Lig devi Beşiktaş'ta kadro dışı kalan 5 yıldızdan biri olan Aboubakar'ın siyah-beyazlılardan ayrılmak istediği öğrenildi.

ARABİSTAN'A SOĞUK BAKIYOR

Golcü oyuncu, Rusya'dan gelen tekliflere olumsuz yanıt verdi. Arabistan'a dönmeye de soğuk bakan yıldız, Portekiz'e transfer olmayı planlıyor.

AYRILMAYA KARAR VERDİ

Beşiktaş'ta bu sezon 11 gol ve 3 asist kaydederek taraftarın sevgilisi olan 31 yaşındaki golcü, siyah-beyazlılardan ayrılacak.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Vincent Aboubakar Beşiktaş Spor Haberler

1000

Yorumlar (2)

Güray Dilli :

Saç ekimi için fiyatlar uygun diye yabancı ülkelerden geldiklerini okudum

Yanıtla01
Mete GÖK:

Sene bjk de yine

Yanıtla00
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title