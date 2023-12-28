Gidecek mi kalacak mı? Aboubakar kararını verdi

Süper Lig devi Beşiktaş'ta kadro dışı kalan 5 yıldızdan biri olan Aboubakar'ın siyah-beyazlılardan ayrılmak istediği öğrenildi.

ARABİSTAN'A SOĞUK BAKIYOR

Golcü oyuncu, Rusya'dan gelen tekliflere olumsuz yanıt verdi. Arabistan'a dönmeye de soğuk bakan yıldız, Portekiz'e transfer olmayı planlıyor.

AYRILMAYA KARAR VERDİ

Beşiktaş'ta bu sezon 11 gol ve 3 asist kaydederek taraftarın sevgilisi olan 31 yaşındaki golcü, siyah-beyazlılardan ayrılacak.