Gidecek mi kalacak mı? Aboubakar kararını verdi
Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Vincent Aboubakar, takımdan ayrılmak istiyor. Kamerunlu golcü kendisine yapılan teklifleri değerlendirmeye aldı.
Süper Lig devi Beşiktaş'ta kadro dışı kalan 5 yıldızdan biri olan Aboubakar'ın siyah-beyazlılardan ayrılmak istediği öğrenildi.
ARABİSTAN'A SOĞUK BAKIYOR
Golcü oyuncu, Rusya'dan gelen tekliflere olumsuz yanıt verdi. Arabistan'a dönmeye de soğuk bakan yıldız, Portekiz'e transfer olmayı planlıyor.
AYRILMAYA KARAR VERDİ
Beşiktaş'ta bu sezon 11 gol ve 3 asist kaydederek taraftarın sevgilisi olan 31 yaşındaki golcü, siyah-beyazlılardan ayrılacak.